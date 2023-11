Five Nights at Freddy's: Security Breach: Horror-Kinospektakel ist "größter Blumhouse-Film aller Zeiten"

Five Nights at Freddy’s: Weltweit mehr Einnahmen als Split





FNAF is the BIGGEST @blumhouse film of ALL-TIME. Just passed SPLIT. thanks to Emma Tammi, Scott Cawthon, cast & the New Orleans crew, the Henson team, & our partners @universalpics & @peacock. @jhutch1992, @matthewlillard, @Piperrubios, @elizethdlail



— Jason Blum (@jason_blum) November 27, 2023

Film- und Serienadaptionen von Videospielen erfahren derzeit eine gewisse Renaissance und erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein aktueller Eintrag in dieser Liste ist, basierend auf der gleichnamigen Horrorgamereihe.Seit rund einem Monat läuft der Streifen weltweit in den Kinos, hat von Filmkritikern aber eher unterdurchschnittliche Bewertungen bekommen. Trotzdem rangiert der Filmder erfolgreichsten Filme des renommierten Studios Blumhouse.Das jedenfalls twitterte der Gründer des Filmstudios Jason Blum und wusste zu berichten, dass Five Night at Freddy’s „der größte Blumhouse-Film aller Zeiten ist“. Diesen Rang hielt zuvor M. Night Shyamalans Psychothriller Split mit James MacAvoy aus dem Jahre 2016 inne. So hat der aktuelle Horrorstreifen , in dem ein Nachtwächter sich in einem Schnellimbiss gegen gruselige Maskottchen erwehren muss, weltweit Split steht bei etwa 278, 5 Millionen Dollar.Blumhouse Productions hat in den vergangenen Jahren einige erfolgreiche Filme auf die Leinwand gebracht, vornehmlich aus dem Horror-Genre; so neben erwähntem Split und dessen Nachfolger Glass auch den Mystery-Horrorfilm Get Out sowie die Found-Footage-Reihe Paranormal Activity. Dass sich Five Night at Freddy’s in dienicht nur einreiht, sondern an dessen Spitze setzt, ist wahrscheinlich auf die enthusiastischen Fans der Videospielvorlage zurückzuführen. Die Qualität des Filmes kann jedenfalls bei einem durchschnittlichen Kritiker-Score von 33 bei MetaCritic angezweifelt werden.Diefür unterschiedlichste Systeme, der aktuellste Teilerschien vor rund zwei Jahren und bekam im Juli diesen Jahres einen DLC spendiert.