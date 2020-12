Warhammer 40.000: Battle Sister: VR-Shooter eröffnet das Feuer auf Quest

Erkunde gewaltige Planetensysteme, riesige verlassene Raumschiffe und weitläufige antike Ruinen, erstmals in VR.

Stelle dich in diesem intensiven Shooter-Action-Spiel Horden von furchterregenden Gegnern aus den dunklen Mächten des Chaos.

Führe 12 unglaubliche und mächtige Waffen und Kriegsgegenstände, darunter Bolter, Flammenpistolen, Plasmapistolen, Granaten sowie Ketten- und Kraftschwerter

Setze spektakuläre Glaubensakte ein, die in der Schlacht das Blatt wenden können

Wirf, fange, passe, weiche aus, bewege dich frei und schwinge zwei Waffen - du hast die völlige Freiheit bei der Vernichtung deiner Feinde in VR

Unglaubliche Optik mit BLAST-Technologie, die Quest an die Grenzen des Vorstellbaren treibt

Am 8. Dezember 2020 haben Pixel Toys ihren VR-Shooter Warhammer 40.000: Battle Sister für Oculus Quest veröffentlicht. Der Download via Oculus Store kostet 29,99 Euro. Die Umsetzung für Oculus Rift soll 2021 folgen. Außerdem ist für Anfang nächsten Jahres die Implementierung eines kooperativen Mehrspielermodus' geplant. In der Spielbeschreibung heißt es: "Schließe dich den unaufhaltsamen Sisters of Battle an, den legendären Kriegerinnen der Zukunft und begib dich auf ein aufregendes Abenteuer mit einer spannenden Geschichte im unglaublichen Warhammer 40.000-Universum."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Quest