Warhammer 40.000: Battle Sister: VR-Shooter wurde für Rift umgesetzt

Der schon für Oculus Quest erschienene VR-Shooter Warhammer 40K: Battle Sister von Pixel Toys wurde am Donnerstag, 27. Mai auch für Oculus Rift veröffentlicht. Darin schließt sich der Spieler den im Titel genannten Zukufts-Kriegerinnen an und begibt sich in ein Warhammer-40.000-Abenteuer mit Story-, Horde-Modus und mehr.Die Rift-Umsetzung mit Cross-buy der Quest-Fassung bringt u.a. die neue Skulls-Karte für den Horde-Modus mit."- Jetzt im Early Access verfügbar, Zweispieler-Horde-Modus! Unterstützt durch regelmäßige Feature- und Inhaltsupdates.- Erkunde gewaltige Planetensysteme, riesige verlassene Raumschiffe undweitläufige antike Ruinen, erstmals in VR.- Stelle dich in diesem intensiven Shooter-Action-Spiel Horden von furchterregenden Gegnern aus den dunklen Mächten des Chaos.- Führe 12 unglaubliche und mächtige Waffen und Kriegsgegenstände, darunter Bolter, Flammenpistolen, Plasmapistolen, Granaten sowie Ketten- und Kraftschwerter- Setze spektakuläre Glaubensakte ein, die in der Schlacht das Blatt wenden können- Wirf, fange, passe, weiche aus, bewege dich frei und schwinge zwei Waffen- Unglaubliche Optik mit BLAST-Technologie, die Quest an die Grenzen des Vorstellbaren treibt"