Monster Hunter Rise: Switch-Ableger mit mehr Bewegungsfreiheit angekündigt

Capcom hat Monster Hunter Rise für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel nach dem klassischen Monster-Hunter-Strickmuster verspricht weit mehr Bewegungsfreiheit in der Umgebung, da man einen magischen Enterhaken einsetzen kann, der allem Anschein nach auch mitten in der Luft "festgemacht" werden kann. Außerdem kann man auf einem hundeähnlichen Begleiter durch die Umgebung reiten. Monster Hunter Rise wird am 26. März 2021 erscheinen. Weitere Informationen sollen nach der aktuellen Direct-Mini-Partner-Showcase verraten werden."Tut euch zusammen und rettet das Dorf Kamura vor der anstehenden "Randale"! Macht euch das neue Kabelkäfer-Jagdwerkzeug zunutze und nehmt die Hilfe von Palicoes sowie Palamutes, euren neuen Canyne-Gefährten, in Anspruch!"Letztes aktuelles Video: Trailer