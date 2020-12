Monster Hunter Rise: Zeitlich begrenzte Demo zur Switch-exklusiven Monsterjagd angekündigt

Capcom hat im Rahmen der Game Awards 2020 nicht nur ein neues Video zu Monster Hunter Rise ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht (siehe unten), sondern auch eine zeitlich begrenzte Demo des Action-Rollenspiels für Janaur 2021 angekündigt:"Die kostenlose Demo gibt Jägern eine erste Möglichkeit, die neuen Spielmechaniken, darunter auch den Seilkäfer und den Palamute-Gefährten, kennenzulernen. Beide können eingesetzt werden, um bedrohliche Monster auf neue Art aufzuspüren und zu besiegen. Spieler können sich den Herausforderungen der Demo allein oder mit bis zu drei Gefährten im lokalen oder online Multispieler-Modus stellen. Weitere Informationen zur Demo und das Release-Datum werden demnächst bekannt gegeben."Zum neuen Trailer schreibt Capcom: "Das Video zeigt zwei brandneue Monster, die in Monster Hunter Rise ihr Debüt feiern. Der betrügerische Bishaten bahnt sich mit seinem markanten Schweif und einer Vorliebe für Kakifrüchte seinen Weg ins Spiel. Diese Früchte lagert er in seinem Magen und schleudert sie seiner Beute entgegen. Zusätzlich in seinem Arsenal befinden sich diverse Schweif-Angriffe sowie kräftige Wirbel-Attacken, vor denen sich Jägern in Acht nehmen sollten, damit es sie nicht von den Füßen reißt. Als weiteres Monster gesellt sich Somnacanth dazu. Der berauschende aquatische Leviathan ist in der Lage, Schlafpuder auszustoßen, um seine Feinde temporär zu betäuben, was diese schutzlos hinterlässt.Der neue Trailer ermöglicht ebenfalls einen Blick auf den schuppigen Giganten Königs-Ludroth und den giftigen vogelartigen Großwroggi. Beides altbekannte Monster, die die Liste der Feinde in Monster Hunter Rise ergänzen. Zusätzlich zu den schon gezeigten 'Heiligen Ruinen' wurde der Flutwald als neues Kampfgebiet vorgestellt. Das sumpfartige Gebiet gibt Jägern die Möglichkeit, wilde Monster in einem durchwachsenen und durchnässten Gebiet zu entdecken und zu bekämpfen.Im Video wurden neue Story-Details zu den rätselhaften 'Randale'-Ereignissen bekanntgegeben. Diese bedrohen das Dorf Kamura und seine Einwohner seit Jahrhunderten. Als sich jetzt erneut das Gerücht eines Monsterübergriffs verbreitet, bleibt den Bewohnern und Spielern in Monster Hunter Rise keine andere Wahl, als ihre Verteidigung zu stärken und sich für den Kampf ihres Lebens vorzubereiten. Mehr Informationen zu den 'Randalen' werden in den nächsten Monaten enthüllt."Monster Hunter Rise wird am 26. März 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Im eShop sind bereits Vorbestellungen der Standard Edition (Preis: 59,99 Euro) und Deluxe Edition (Preis: 69,99 Euro) möglich. Frühentschlossene erhalten die Palamute-Dekorrüstung "Golden Retriever", die Palico-Dekorrüstung "Waldkatze" sowie einen Novizen-Talisman für ein wenig Hilfe am Anfang als Vorbesteller-Bonus. Eine Veröffentlichung im Einzelhandel ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Trailer