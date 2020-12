Monster Hunter Rise: Insektenglefe, Hammer, Bogengewehr und Co. in Aktion

Capcom hat fünf weitere Waffen aus Monster Hunter Rise ab 59,99€ bei vorbestellen ) für Nintendo Switch vorgestellt. Präsentiert werden Insektenglefe, Schwert & Schild, Hammer sowie das leichte Bogengewehr und das schwere Bogengewehr.Insektenglefe"Die Insektenglefe tut sich in Jagdtaktiken hervor mit einer Kombination aus wendigem Stab und Kinsekt, das Monsteressenzen absorbieren und in Buffs verwandeln kann. "Kinsekt-Rückruf" ist ein Seidenbinder-Angriff, bei dem ihr ausweicht und gleichzeitig euer Kinsekt zurückholt. Dabei verstreut es regenerierende Extrakte, die euch heilen und eure ganze Ausdauer wiederherstellen."Schwert und Schild"Schwert & Schild sind wahre Alleskönner, die schnelle Hiebe und promptes Ausweichen erlauben. Das Schild kann sowohl schützen als auch Schaden anrichten. "Windmühle" ist ein Seidenbinder-Angriff, bei dem das Schwert in drehender Bewegung für kontinuierlichen Schaden geschleudert wird, während der erste Schwung euch vor Schaden bewahrt."Hammer"Der Hammer liefert stumpfe Schlagkraft ohne dabei Mobilität einzubüßen. Zieht Gegnern eins über und schmettert sie nieder. "Seidenbinder-Drehknüppel" ist ein Seidenbinder-Angriff, mit dem ihr euch vorwärts schleudert und dabei zuschlagt. Der Angriff kann sogar aufgeladen werden!"Leichtes Bogengewehr"Das Leichte Bogengewehr eignet sich hervorragend für diverse Rollen, vom Schnellfeuer bis hin zum Zufügen von Statuseffekten oder Jagdtrupp-Support. "Fächerkatapult" ist ein Seidenbinder-Angriff, der euch in die Luft katapultiert, um von dort zu schießen, nachzuladen, oder ein Wyvernfeuer nach unten abzugeben."Schweres Bogengewehr"Das Schwere Bogengewehr setzt sein Gewicht in Feuerkraft um, indem es von Wyvernherz- sowie Wyvernauge-Munition Gebrauch macht, um jede Distanz oder Situation zu meistern. "Freies Seidenbinder-Gleiten" ist ein Seidenbinder-Angriff, der euch erlaubt, euch neu zu positionieren, um von dort aus freien Handlungsspielraum zu schaffen."Die Vollversion von Monster Hunter Rise wird am 26. März 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Die Spieler können die Herausforderungen allein oder gemeinsam mit bis zu drei anderen Jägern im kooperativen Modus lokal oder online spielen. Im Januar 2021 soll eine zeitlich begrenzte Demo des Action-Rollenspiels im eShop veröffentlicht werden.