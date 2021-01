Monster Hunter Rise: Wyvernritt, Seilkäfer, weitere Monster und neue Gebiete

Capcom hat im Rahmen des "Monster-Hunter-Digital-Events" neue Details über Monster Hunter Rise ab 59,99€ bei vorbestellen ) für Nintendo Switch verraten. Vorgestellt wurden u.a. die Wyvernritt-Mechanik, die Seilkäfer zur schnelleren Fortbewegung, die frostigen Jagdgründe und einige neue sowie wiederkehrende Monster. Im Zuge des "Digital Events" ist auch die Demo angekündigt worden, die vom 8. Januar bis zum 31. Januar 2021 im eShop verfügbar sein wird ( wir berichteten )."Der neue Trailer zeigt erstmals das eisige Monster Goss Harag. Dieses mit Fangzähnen und Stacheln ausgestattete Monster streift auf der Suche nach Beute durch verschneite Felder und nutzt Klingen aus Eis, um Jägern eine gehörige Abkühlung zu verschaffen. Goss Harag lebt in den frostigen Eislanden, einem schneebedeckten und windgepeitschtem neuen Jagdrevier, das einst Nistplatz von großen Drachen war, die nur die mutigsten Jäger bekämpfen würden", schreibt der Publisher."Viele weitere klassische Monster und Fanlieblinge werden der stetig anwachsenden Liste an Widersachern in Monster Hunter Rise hinzugefügt. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Monstern werden Jäger in Monster Hunter Rise auch auf Lagombi, Khezu, Groß-Baggi, Barioth, Mizutsune und Tigrex treffen. Weitere Monster werden in Kürze bekanntgegeben."Monster Hunter Rise erscheint am 26. März 2021 exklusiv für Switch. Es kann als physische oder digitale Standardedition vorbestellt werden, zusätzlich wird eine besondere digitale Deluxe Edition und eine Collector's Edition angeboten. Die Deluxe Edition wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles einen Gutschein für ein digitales DLC-Pack enthalten, das für In-Game-Zusatzinhalte wie ein 'Kamurai'-Rüstungs-Set, exklusive Gestiken, kosmetische Items und mehr eingelöst werden kann."In Monster Hunter Rise debütieren als neue Jagdpartner die personalisierten wolfsartigen 'Canyne' Palamute, die Spieler mit neuen Attacken-Optionen unterstützen und als Reittier dienen, während “Felyne” Palicos als zusätzliche Support-Charaktere zurückkehren. Wenn Spieler Monster besiegen und im Spiel voranschreiten, können erbeutete Gegenstände verwendet werden, um einzigartige Waffen und Rüstungen herzustellen. Diese erhöhen ihre Chancen auf zukünftige Erfolge und das Überleben. Spieler können die Herausforderungen allein oder gemeinsam mit bis zu drei anderen Jägern im kooperativen Modus lokal oder online spielen. Die Vielseitigkeit des Nintendo Switch-Systems erlaubt es Jägern, überall, jederzeit und mit jedem spielen zu können!"