Monster Hunter Rise: Entwickler verraten, dass es 2022 eine PC-Umsetzung des Switch-Titels geben wird

Im Konsolenbereich genießt Capcoms Action-Adventure Monster Hunter Rise ab 59,99€ bei vorbestellen ) zwar Switch-Exklusivität, gegen Anfang des Jahres 2022 soll aber auch eine PC-Umsetzung folgen: Das verrieten Producer Ryozo Tsujimoto und Director Yasunori Ichinose in einem ausführlichen Gespräch mit Fanbyte.com . Die PC-Version befinde sich allerdings noch "sehr stark in Entwicklung".Bei Monster Hunter World verhielt es sich im Jahr 2018 ähnlich: Die PC-Umsetzung folgte dort sieben Monate nach den Konsolen-Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One. Hier geht es zu unserer Switch-Vorschau von Monster Hunter Rise, welches bereits am 26. März für Nintendos Hybrid-System erscheint.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau