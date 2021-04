Monster Hunter Rise: Fünf Millionen Mal in der ersten Woche ausgeliefert

4P|BOT2 hat geschrieben: ? Heute 11:21 Capcom meldet eine Woche nach dem Verkaufsstart von Monster Hunter Rise auf Nintendo Switch, dass das Spiel weltweit über fünf Millionen Mal in physischer und digitaler Form ausgeliefert wurde. (...) Capcom meldet eine Woche nach dem Verkaufsstart von Monster Hunter Rise auf Nintendo Switch, dass das Spiel weltweit über fünf Millionen Mal in physischer und digitaler Form ausgeliefert wurde. (...)

in physischer Form heißt dann ja nicht unbedingt verkauft, sondern an Händlern geliefert und in digitaler Form heißt hingegen dann ja verkauft... oder? Oder sind damit digitale (ausgelieferte) Codes an die Händler gemeint?