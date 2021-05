Monster Hunter Rise: Weitere Monster und ein neues Ende mit Update 3.0

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird das zweite Update für Monster Hunter Rise ab 40,54€ bei kaufen ) (Switch) auf Version 3.0 erscheinen. Es fügt dem Spiel zwei neue Monster, ein neues Ende der Hauptgeschichte, weitere Quests, neue Waffen & Rüstungen etc. hinzu. Eines der neuen Monster ist eine Variante von Valstrax, dem Vorzeigemonster aus Monster Hunter Generations Ultimate.Nintendo: "Dieser mysteriöse Drachenälteste ist als Karmesit-Valstrax bekannt und kann durch die Lüfte gleiten und seine Flügelform ändern, um aus unüblichen Höhen anzugreifen. Mit dem neuen Update Ver. 3.0 wird dem Spiel darüber hinaus das Apex-Monster Zinogre hinzugefügt. Es erstrahlt in neuem Glanz und fordert Spieler mit ungeahnten Angriffen. Zusätzlich wird Monster Hunter Rise um eine neue Quest erweitert, deren epischer Showdown mit der Donnerschlange Narwa und der Windschlange Ibushi der Geschichte ein neues Ende zufügt. Das neue Finale, die neuen Monster, neue Quests, neue Waffen und Rüstungen sowie vieles mehr werden dem Spiel kostenfrei mit dem Update zu Version 3.0 heute Nacht hinzugefügt. Und es gibt weitere neue Inhalte für das Spiel: Das ab heute erhältliche, kostenpflichtige DLC Pack 3 bietet modebegeisterten Jäger neue Sprachoptionen, Gesten, Frisuren, Sticker-Sets sowie Hintergrundmusikstücke und vieles mehr."Capcom will das Spiel weiterhin im Inhalten versorgen und hat weitere Eventquests und Kollaborationen für Juni, Juli und August eingeplant.Letztes aktuelles Video: Update Ver 30 Valstrax New Ending