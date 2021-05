Monster Hunter Rise: Wurde über sieben Millionen Mal ausgeliefert; Erwartungen übertroffen

#MHRise has now shipped over 7 million copies worldwide, and we couldn't have done it without you! Check in with Senri the Mailman to claim Kamura Pack 3. 💌



As always, thank you so much for your continued support! ❤️ pic.twitter.com/3etXEx33cN



— Monster Hunter (@monsterhunter) May 28, 2021

Capcom meldet weiter starke Absatzzahlen von Monster Hunter Rise ab 40,54€ bei kaufen ) . Mittlerweile wurde die Monsterjagd auf der Switch über sieben Millionen Mal in physischer Form ausgeliefert und in digitaler Form verkauft. Damit hat sich das Spiel, das am 26. März 2021 veröffentlicht wurde, auf den siebten Platz der firmeneigenen Top-Seller (ohne Neuauflagen und Re-Releases) vorgearbeitet. In der ersten Woche wurde es fünf Mio. Mal ausgeliefert.Im jüngsten Geschäftsbericht teilte das Unternehmen mit, dass Monster Hunter Rise die eigenen Prognosen und Erwartungen bis Ende März 2021 übertroffen hätte - vor allem durch starke Verkäufe in Japan und Asien. Sie sind außerdem der Ansicht, dass es noch viel Wachstumspotenzial in den US-amerikanischen und europäischen Märkten geben würde. Außerdem würde die PC-Version Anfang 2022 die Verkaufszahlen weiter anschieben.Das Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin , das ebenfalls in Verbindung mit Monster Hunter Rise stehen soll, wird am 9. Juli 2021 für Switch folgen. Zum Test : Nach Monster Hunter Generations Ultimate bläst Capcom mit Monster Hunter Rise zur zweiten Monsterjagd auf Nintendo Switch. Wir sind bereits auf die Pirsch gegangen und verraten im Test, was die aktuelle Jagdsaison zu bieten hat.Letztes aktuelles Video: Update Ver 30 Valstrax New Ending