Monster Hunter Rise: PC-Version erscheint im Januar 2022 und Demo im Anflug

Die PC-Version von Monster Hunter Rise hat einen Releasetermin bekommen. Das Action-Rollenspiel von Capcom wird am 12. Januar 2022 via Steam erscheinen (Preis: 59,99 Euro). Vorher, ab dem 13. Oktober 2021, soll bereits eine Demo zur Verfügung stehen. Die Demo bietet Offline-Solo- und Online-Multiplayer-Modi für bis zu vier Spieler, alle 14 Waffentypen, eine "Training"-Option und ein "Wyvern-Ritt-Technik-Tutorial" mit Tipps und Anleitungen. Insgesamt sind drei verschiedene Jagdquests und Monster mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden dabei: Anfänger (Groß-Izuchi), Fortgeschrittene (Mizutsune) und Experten (Magnamalo).Die PC-Version wird alle "wesentlichen Inhalte" der Switch-Fassung bis November 2021 enthalten. Weitere Informationen zu den Inhalten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die PC-Edition wird 4K-Auflösung mit Ultrawide-Unterstützung (21:9-Seitenverhältnis), unbegrenzte Framerate und hochauflösende Texturen bieten. Denuvo Anti-Tamper ist als Drittanbieter-DRM an Bord.Capcom: "Nach der Veröffentlichung auf dem PC können Spieler:innen beider Version sich auf die Veröffentlichung der Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak freuen. Monster Hunter Rise: Sunbreak bietet neben einer brandneuen Geschichte und Jagdgebieten voller neuer Monster auch neue Gameplay-Elemente und vieles mehr. Die Action-geladene Erweiterung wird im Sommer 2022 zeitgleich für Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Jäger:innen müssen das Hauptspiel besitzen und die 7-Sterne Quest mit den Namen Schlangengöttin des Donners abgeschlossen haben, bevor sie mit Monster Hunter Rise: Sunbreak beginnen können. Sämtlicher Fortschritte aus dem Basisspiel wird in die Erweiterung übertragen, wenn sie auf demselben System gespielt wird. Bei dem Monster, welches im Debüt-Trailer zu Monster Hunter Rise: Sunbreak zu sehen ist, handelt es sich um Malzeno, einen blutdürstigen älteren Drachen, der das Flagship-Monster der Erweiterung ist. Das krabbenähnliches Monster Shogun Ceanataur, das erstmals in Monster Hunter 2 auftauchte, kehrt in der kommenden Erweiterung zurück. Jäger:innen müssen vor den vernichtenden Angriffen der langen, scharfen Zangen auf der Hut sein.""Für alle Spieler:innen von Monster Hunter Rise wurde heute außerdem eine neue Capcom-Kollaboration angekündigt, in der der tapfere Ritter Arthur aus der Ghosts 'n Goblins-Serie auftritt. Nach Abschluss einer herausfordernden Event-Quest können Spieler:innen Arthurs ikonische Rüstung anziehen und die Wurfmesser des Jägers verwandeln sich in Lanzen, die klassische Waffe aus der legendären Serie. Die Musik aus dem kürzlich erschienenen Ghosts n' Goblins: Resurrection™ wird die heldenhafte Jagd untermalen, und wenn eine Quest als Arthur abgeschlossen wird, erhalten die Sieger:innen eine spezielle Cutscene. Diese spezielle Koop-Quest wird für Spieler:innen der Switch-Version ab dem 28. Oktober verfügbar sein. Monster Hunter schließt sich anlässlich des 30sten Jubiläums von Sonic mit SEGA zusammen und feiert in Monster Hunter Rise. Weitere Informationen zu dieser einmaligen Kooperation und den Event Quests im November werden in Kürze bekannt gegeben."