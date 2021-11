Monster Hunter Rise: Crossover-Event mit Sonic the Hedgehog angekündigt

Capcom wird kommende Woche das nächste Crossover-Event in Monster Hunter Rise ab 31,75€ bei kaufen ) starten. Ab dem 26. November 2021 dürfen sich Spieler auf eine exklusive Quest freuen, die bei erfolgreichem Abschluss verschiedene Belohnungen aus der Welt von Sonic the Hedgehog einbringt. Zum Beispiel gibt es eine Rüstung im Sonic-Design für euren Jäger. Aber auch Palico und Palamute erhalten Kostüme, die Sonic und Tails nachempfunden sind. Im Trailer bekommen Fans einen ersten Blick auf die Geschenke.Es handelt sich übrigens nicht um das erste Crossover-Event, das in Monster Hunter Rise stattfindet. Seit dem Release im März 2021 hat Capcom bereits die hauseigenen Marken Megaman 11, Ghost 'n Goblin, Street Fighter und Okami für Questbelohnungen und spezielle Events genutzt. Im Moment ist Monster Hunter Rise noch exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Am 12. Januar 2022 wird die Monsterjagd dann auch für den PC erhältlich sein. Eine Demo kann schon jetzt heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: PCTrailer