Monster Hunter Rise: Kommende PC-Version wird mit allen bisherigen Post-Launch-Inhalten der Switch-Fassung ausgeliefert

Capcom hat bekannt gegeben, dass man zum Release der PC-Version von Monster Hunter Rise ( ab 29,99€ bei kaufen ) am 12. Januar 2022, keine Inhalte zurückhalten wird. Stattdessen werden sämtliche Post-Launch-Inhalte, die in den vergangenen Monaten für Nintendo Switch erschienen sind, auch direkt zum PC-Release zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich nicht nur um neue Monster und Story-Quests, sondern auch um die vielen Outfits und Ausrüstungen aus den verschiedenen Kooperationen mit anderen Videospielmarken.Im Detail heißt es bei Steam : "Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise auf Steam wird das Spiel alle Inhalte bis einschließlich der Version 3.6.1 der Nintendo-Switch-Version enthalten. Für Ende Februar 2022 ist eine Synchronisierung der Inhalte mit der Nintendo-Switch-Version in Planung.“Unter anderem können Spieler damit also direkt gegen Monster-Neuzugänge wie Teostra, Chameleos, Kushala Daora, Crimson Glow Valstrax, Apex Diablos, Apex Rathalos und Apex Zinogre antreten. Zu den erwähnten Kooperationen gehören Street Fighter, Sonic the Hedgehog, Okami, Monster Hunter Stories 2, Mega Man 11 sowie Ghost 'n Goblins Resurrection. Cross-Play und Cross-Save mit der Switch-Version wird es laut Capcom nicht geben.Letztes aktuelles Video: Sonic the Hedgehog Collab