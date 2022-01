Monster Hunter Rise: Positives Spieler-Feedback auf Steam

Vor kurzem feierte das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise ab 44,99€ bei kaufen ) sein Debüt auf dem PC. Die Switch-Version gibt es bekanntlich bereits seit dem März des vergangenen Jahres und konnte im Test auf 4Players.de einen Gold-Award einkassieren. Umso gespannter waren viele Fans, ob die Portierung so gut ist wie das Original – oder vielleicht sogar besser. Die bisher abgegebenen Rezensionen sprechen jedenfalls eine positive Sprache.Bei Steam erreichen die Bewertungen für die PC-Version von Monster Hunter Rise einige Tage nach dem Release ein "sehr positives" Niveau: 87 Prozent der zum Zeitpunkt der Newserstellung beinahe 3.000 abgegebenen Rezensionen sind positiv, der deutlich kleinere Anteil schlägt in die negative Richtung aus. Die meisten Benutzer sind von der Portierung sehr angetan, auch wenn allem Anschein nach an einigen Stellen zu merken ist, dass der Ursprung auf der Switch liegt. Hier einige Zitate aus den Steam-Rezensionen:„Fantastischer Port. Sieht sehr gut aus und läuft super flüssig. Ladezeiten sind bei mir maximal zwei Sekunden lang.“„Noch besser als Monster Hunter World. Einfach nur zu empfehlen, wenn man die vorherigen Monster-Hunter-Teile mochte.“„Keinerlei technische Probleme und absoluter Spielspaß. 9/10. Eine deutsche Sprachausgabe hätte ich mir noch gewünscht, aber es gibt Schlimmeres.“Wer weiterhin unsicher ist, ob Monster Hunter Rise den eigenen Geschmack trifft: Auf Steam steht auch eine Demo zur Verfügung. Das Action-Adventure von Capcom erschien am 26. März 2021 für Switch, seit 12. Januar 2022 ist die PC-Version verfügbar.