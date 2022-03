Monster Hunter Rise: Capcom enthüllt neue Infos und Releasetermin der Erweiterung "Sunbreak"

Spieler von Monster Hunter Rise ( ab 32,99€ bei kaufen ) müssen nicht mehr lange auf Nachschub warten. Capcom hat nun den finalen Release der Sunbreak-Erweiterung bekannt gegeben. Ab dem 30. Juni 2022 werden die neuen Inhalte zur Verfügung stehen. Das Add-On wird diesmal direkt zeitgleich für Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Standard-Version von Sunbreak wird für 39,99 Euro erhältlich sein – eine Deluxe-Version mit kosmetischen Gegenständen landet für 49,99 Euro im Handel. Capcom möchte außerdem ein Bundle aus Monster Hunter Rise + Sunbreak anbieten, das sich an neue Spieler richtet.Fans dürfen sich in der Erweiterung über ein komplett neues Gebiet freuen, das eine Vielzahl neuer Quests bieten wird. Die Entwickler bringen außerdem einen Mix aus altbekannten und brandneuen Monstern in das Spiel. Beim neuen Flaggschiff-Monster von Sunbreak handelt es sich um Malzeno. Exklusiv für die Nintendo Switch kündigte Capcom außerdem drei Amiibo-Figuren an, die euch im Spiel mit weiteren kosmetischen Ausrüstungen belohnen werden. Vorbesteller bekommen darüber hinaus die beiden Skins "Loyaler Hund" und "Gestreifte Katze" für die Begleiter Palamute und Palico.