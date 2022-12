Monster Hunter Rise: Erscheint bald für PlayStation, Xbox und im Game Pass

Monster Hunter Rise: PlayStation und Xbox im Trailer

Ab Januar auch im Xbox und PC Game Pass

Nachdem bisher nur Switch- und PC-Spieler in den Genuss von Monster Hunter Rise gekommen sind, können bald auch PlayStation- und Xbox-Besitzer in den Kampf ziehen. Dies kündigte Capcom jetzt offiziell an.Demnach wird Monster Hunter Rise am 20. Januar 2023 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. Allerdings noch ohne die Erweiterung Sunbreak, die ein wenig später im Frühjahr 2023 folgen soll. Zudem gibt es ein paar technische Besonderheiten bei der Umsetzung für die PlayStation- und Xbox-Konsolen.Zumindest für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S gilt das, denn dort wird Monster Hunter Rise in zwei verschiedenen Grafikmodi angeboten. So habt ihr die Wahl zwischen einer 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS oder aber wählt eine 1080p-Auflösung mit bis zu 120 FPS. Darüber hinaus wird auf beiden Konsolen außerdem 3D-Audio unterstützt. Im Falle der Xbox One wird das Feature mit einem späteren Update hinzugefügt.Darüber hinaus werden auf der PlayStation 5 die Features des DualSense-Controllers genutzt. Als Beispiel nennt Capcom die adaptiven Trigger, die entsprechendes Feedback beim Nutzen von Fernkampfwaffen und Schildern liefern.Zu guter Letzt wird Crossplay unterstützt, wenn auch nur Konsolenintern. Das heißt PS5-Besitzer können mit PS4-Spielern zusammen auf die Jagd gehen und bei Microsoft schließen sich Xbox One, Xbox Series X | S und der Game Pass zusammen.Richtig gelesen, denn Monster Hunter Rise wird ab dem 20. Januar 2023 auch Teil von Microsofts Aboservice. Dies umfasst sowohl den Xbox Game Pass als auch den PC Game Pass. Spieler, die einen der beiden Services abonniert haben, können somit bereits in wenigen Wochen ebenfalls an der Monsterhatz teilnehmen.Unklar ist noch, ob auch die Erweiterung Sunbreak später Teil des Game Pass wird oder separat verkauft wird. Hierzu gibt es derzeit noch keine Informationen von Capcom oder Microsoft.Falls ihr jetzt schon wissen wollt, wie sich Monster Hunter Rise rein inhaltlich schlägt, dann empfehlen wir einen Blick auf unseren Test . Dieser stammt zwar noch von der Switch-Version, aber zeigt dennoch auf, welche Stärken und Schwächen der aktuelle Serienteil besitzt.