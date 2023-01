Monster Hunter Rise: Mini-FAQ zur Xbox- & PlayStation-Version klärt spannende Fragen

Monster Hunter Rise: Twitter-FAQ klärt Fragen zur PS- , PC- und Xbox-Version





In welchen Auflösungen kann gespielt werden?

Xbox One, Xbox One S, PS4: 1.920x1.080

Xbox Series S: 2.560x1.440

Xbox Series X, Xbox One X, PS5, PS4 Pro: 3.840x2.160

Windows: Die möglichen Auflösungen hängen von den Spezifikationen des Computers ab.

Mit einigen hilfreichen Hinweisen gespickt, klärt ein Mini-FAQ zur Xbox- und PlayStation-Version von Monster Hunter Rise noch einmal einige wichtige Fragen vor dem Release.Dieser soll nämlich schon am 20. Januar erfolgen und den Titel auf Microsofts und Sonys Next- und Current-Gen-Konsolen bringen. So erfahren wir unter anderem, wie es um die Übertragung von Spielständen in Monster Hunter Rise steht.Im Mini-FAQ werden aber nicht ausschließlich Fragen zu den Konsolenausgaben von Monster Hunter Rise beantwortet, sondern auch die PC-Variante findet einer Erwähnung. Über Twitter und mittels eines einzelnen Bildes fassen die Entwickler noch einmal besonders wichtige Informationen für gespannte Monsterjäger zusammen:Mit ihrer Antwort auf die erste Frage geben die Entwickler eine Entwarnung für alle, die sich bereits die PS4-Version von Monster Hunter Rise gekauft haben, aber mit der PS5-Ausgabe liebäugeln. So sei es nicht nötig, eine zweite Version zu kaufen, da der Titel im Bundle für beide Sony-Konsolen kommt.Außerdem soll es möglich sein, Speicherdaten zwischen der PS4 und der PS5 zu übertragen. Zwischen der Xbox One-, der Xbox Series X|S- und der PC-Variante lassen sich gespeicherte Spielstände teilen. Weitere Möglichkeiten für Cross-saves oder die Übertragung von Speicherdaten soll es aber nicht geben.Zu den möglichen Auflösungen von Monster Hunter Rise auf den Konsolen und dem PC gibt es ebenfalls noch einmal ein paar gebündelte Informationen:Die Framerate sei allerdings von der jeweiligen Gameplay-Situation abhängig. Je nach Performance der Hardware soll es aber die Möglichkeit geben, die FPS oder die Qualität der Darstellung zu priorisieren. Das Wichtigste zum Release von Monster Hunter Rise auf der Xbox, der PlayStation und im Game Pass haben wir noch einmal an anderer Stelle für euch zusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Sonic the Hedgehog Collab