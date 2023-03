Monster Hunter Rise: Release-Termin der Sunbreak-Erweiterung für Xbox und PlayStation enthüllt

Monster Hunter Rise: Sunbreak-DLC breitet in Kürze seine Flügel aus

Die perfekte Vorbereitung auf Sunbreak

Es war nur eine Frage der Zeit, bisden umfangreichenfürauch auf den verbliebenen Plattformen von der Leine lässt.Beim gestrigen Showcase verrieten die Verantwortlichen daher nicht nur, wer die Monster rauslassen wird, sondern vor allem wann. Bereitslandet die Erweiterung demnach auf dersowie imauf dem PC. Damit können Monsterjäger das aktuelle Abenteuer endlich auf allen Plattformen in seinem vollen Glanz erleben.Mit der Ankündigung der Sunbreak-Erweiterung auf der PlayStation und der Xbox hat Monster Hunter Rise nach langer Zeit endlich seinen extrem aufgeteilten Release-Zyklus hinter sich. Die ursprüngliche Veröffentlichung fand 2021statt, es folgte der PC und erst Anfang 2023 auch die anderen Konsolen.Das gleiche gilt für den Sunbreak-DLC, der die Plattformen ebenfalls erst nach und nach bestückte. Im Trailer zur Ankündigung standen nun noch einmal die Stars der Erweiterung im Rampenlicht, allen voran ihr Aushängeschild, die. Abseits des Release-Termins gab es aber keine besonderen Ankündigungen.Demnach hat sich an dervon Monster Hunter Rise nichts geändert, noch immer könnt ihr nur auf der gleichen Plattform-Familie mit Freunden spielen. Imlandet der Sunbreak-DLC übrigens nicht, auch wenn es sich das Hauptspiel dort gemütlich gemacht – wenig überraschend, wo kaum eine kostenpflichtige Erweiterung den Abo-Service beehrt.Falls ihr eure Zähne noch gar nicht in Monster Hunter Rise geschlagen habt, angesichts der Sunbreak-Ankündigung nun aber euer Interesse erwacht ist, empfehlen wir euch zunächst unsereklärt beispielsweise zunächst ab, wie gelungen Capcoms Monster-Hatz auf Xbox- und PlayStation-Geräten eigentlich läuft.Solltet ihr euch darüber keine Gedanken mehr machen, sondern direkt loslegen wollen – vielleicht auch im Rahmen des Xbox Game Pass – dann legen wir euchans Herz. Dort erklären wir unter anderem, wie ihr schnell an Geld kommt und welches Tierchen der bessere Begleiter für Online-Ausflüge ist.