Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Monster-Hunter-Rollenspiel erscheint im Juli für PC und Switch

Capcom hat die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für den 9. Juli 2021 bestätigt. Das Spiel erscheint digital und physisch für die Nintendo Switch und digital für den PC über Steam. Beim heutigen Monster-Hunter-Event hat der Publisher außerdem Mehrspieler-Quests angekündigt und die Inhalte der Deluxe Edition sowie die Vorbesteller-Boni vorgestellt.Capcom: "Die Deluxe Edition von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin enthält Vorbesteller-Boni, drei amiibo-Figuren, die zeitgleich mit dem Spiel erscheinen, sowie Speicherdaten-Belohnungen für jene, die Monster Hunter Rise spielen. Die Deluxe Edition enthält die Ausmerzflügel-Dekorrüstung und eine, vom Nergigante inspirierte, Frisur für Spieler, das Kuan-Outfit für die Wyverianische Gefährtin Ena, zwei neue Outfits für Navirou und zwei Aufkleber-Sets, die die diversen Charaktere des Spiels abbilden. Alle Spieler, die Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin vorbestellen, erhalten das Kamura-Mädel-Outfit für Ena. Spieler der Nintendo Switch-Version erhalten mithilfe der amiibo-Figuren von Ena, Ausmerzflügel und Tsukino drei verschiedene Dekorrüstungen und können tägliche Boni freischalten. Spielern mit Speicherdaten von Monster Hunter Rise steht die Kamura-Dekorrüstung zur Verfügung. Weitere Informationen zu Preisen und Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.""Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin bietet sowohl Rollenspiel- als auch Monster-Hunter-Fans eine neue Erfahrung mit einer bewegenden Geschichte voller charmanter Charaktere, herausfordernder Aufgaben und freundlicher Begegnungen mit bekannten Monstern aus der Monster Hunter-Serie. Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Monsterreiters, der einen Kinship-Stein zur Verstärkung seiner Bindung zu Monstern nutzen kann. Spieler können ihre Erfahrungen und ihr Können vertiefen, um eine noch engere Verbindung zu diesen wundervollen Kreaturen aufzubauen und im Verlauf der Geschichte erinnerungswürdige Abenteuer mit dramatischen Wendungen und herzerwärmenden Freundschaften zu erleben", schreibt der Publisher über das Spiel.