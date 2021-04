Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Details und Videos zum Kampfsystem und mehr

Beim heutigen digitalen Monster-Hunter-Event hat Capcom neue Informationen zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ab 59,99€ bei vorbestellen ) bekanntgegeben und ebenfalls neue Spielszenen gezeigt. Das Monster-Hunter-Rollenspiel erscheint am 9. Juli 2021 für PC via Steam und Switch. Der Preis beträgt 59,99 Euro.In dem handlungsbasierten Rollenspiel übernehmen die Spieler die Rolle eines jungen Riders, der den Kinship-Stein nutzen kann, um Beziehungen zu Monster aufzubauen. Nach kurzer Zeit trifft man auf Lilia und Reverto, die schon in Monster Hunter Stories dabei waren."Das Duo will Ausmerzflügel-Ratha, den Begleiter des jungen Riders, fangen, bevor dieser seine zerstörerische Kraft entfesselt, von der in der Prophezeiung "Wings of Ruin" erzählt wird. Dicht auf den Fersen des Duos ist eine Gruppe aus Jägern und Riders, die Ausmerzflügel-Ratha für ihre eigenen Zwecke fangen wollen. Mehr Details zu den Beziehungen der Charaktere zueinander und zur Frage, ob Spieler, entweder ihre Freunde oder die Welt retten müssen, werden in Kürze bekannt gegeben", schreibt Capcom.Außerdem wurden Details zu dem überarbeiteten, rundenbasierten Kampfsystem verraten. Die drei Hauptattacken-Typen Leistung, Geschwindigkeit und Technik aus Monster Hunter Stories bleiben. Zusätzlich muss man den richtigen Waffentyp, das richtige Element und die richtigen Fertigkeiten auswählen und einsetzen, um größere Bedrohungen schaffen zu können.Capcom: "Indem sie das individuelle Kampfmuster jedes Monsters studieren, können Spieler:innen den Angriffen entgegenwirken, indem sie den richtigen Angriffsstil wählen. Zusätzlich können gegnerische Monster auf ihren Pfaden gestoppt werden, indem bestimmte Körperteile angegriffen werden oder Reiter:innen sich mit ihrem Monstie zusammentun und so mächtige Doppelangriffe ausführen. Mit ihrem Monstie und anderen Kampfgefährten verbündet, können verheerende Bindungsfähigkeiten entfesselt werden, die den gesamten Ablauf des Kampfes verändern können."