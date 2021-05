Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Capcom zeigt das Story-Intro

Capcom versucht mit dem Story-Intro-Video auf die Geschichte und die Spielwelt von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ab 53,99€ bei vorbestellen ) einzustimmen. Das Monster-Hunter-Rollenspiel erscheint am 9. Juli 2021 für PC via Steam und Switch. Der Preis beträgt 59,99 Euro.In dem handlungsbasierten Rollenspiel übernehmen die Spieler die Rolle eines jungen Riders, der den Kinship-Stein nutzen kann, um Beziehungen zu Monster aufzubauen. Mit freundlich gesinnten Monstern, Monsties genannt, wird man dann gemeinsam in rundenbasierte Gefechte ziehen können. Die drei Hauptattacken-Typen (Leistung, Geschwindigkeit und Technik) aus Monster Hunter Stories werden bleiben. Zusätzlich muss man den richtigen Waffentyp, das richtige Element und die richtigen Fertigkeiten auswählen und einsetzen, um schwerere Kämpfe schaffen zu können.Capcom: "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin bietet sowohl Rollenspiel- als auch Monster Hunter-Fans eine neue Erfahrung mit einer bewegenden Geschichte voller charmanter Charaktere, herausfordernder Aufgaben und freundlicher Begegnungen mit bekannten Monstern aus der Monster Hunter-Serie. Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Monsterreiters, der einen Kinship-Stein zur Verstärkung seiner Bindung zu Monsties nutzen kann. Spieler können ihre Erfahrungen und ihr Können vertiefen, um eine noch engere Verbindung zu diesen wundervollen Kreaturen aufzubauen und im Verlauf der Geschichte erinnerungswürdige Abenteuer mit dramatischen Wendungen und herzerwärmenden Freundschaften zu erleben."Letztes aktuelles Video: StoryIntro