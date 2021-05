Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Monsties sammeln und verbessern; Zornesstrahlen im Trailer

Beim heutigen digitalen Monster-Hunter-Event hat Capcom weitere Details zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ab 53,99€ bei vorbestellen ) gezeigt. Im vierten Trailer (siehe unten) werden erstmals die Zornesstrahlen gezeigt, die Monster in der ganzen Welt plötzlich zur Raserei treiben. Ob es eine Verbindung zwischen den Raserei auslösenden Strahlen und dem Verschwinden von Rathalos und der Geburt von "Ausmerzflügel-Ratha" gibt, bleibt jedoch unklar.Capcom: "Es wurden neue, wiederkehrende Protagonisten vorgestellt und die Rückkehr der Buddies Avinia und des Monsties Frostfang bekannt gegeben, deren Unterstützung sich Spieler:innen sicher sein können. (...) Neben diesen (...) Details zur Geschichte wurde im digitalen Event auch erklärt, wie Spieler:innen ihre Monsties sammeln und verbessern können. Neuer Eier können in jedem Monstie Horst in der Spielwelt gefunden werden. Die Nester können verschiedenste Größen und Formen haben, besonders seltene Eier enthalten häufig Monsties mit einer ungewöhnlichen Kombination an Genen. In den Stallungen können Spieler:innen ihre Eier ausbrüten und erfahren, welches Monstie sich darin befindet. Mit dem Ritus der Überlieferung können einzigartige Gene eines Monsties auf ein anders übertragen werden. Die unterschiedliche Kombination von Genen ermöglicht es Spieler:innen, ein individuelles Set an Monsties zu erstellen. Auf bestimmte Angriffe und Elemente spezialisierte Monsties werden durch die Verbindung gleicher Gene erreicht, während Monsties mit unterschiedlichen Angriffsarten und Elementen aus dem Mix verschiedener Gene entstehen."Letztes aktuelles Video: Trailer 4Das Monster-Hunter-Rollenspiel erscheint am 9. Juli 2021 für PC via Steam und Switch. Der Preis beträgt 59,99 Euro.In dem handlungsbasierten Rollenspiel übernehmen die Spieler die Rolle eines jungen Riders, der den Kinship-Stein nutzen kann, um Beziehungen zu Monster aufzubauen. Mit freundlich gesinnten Monstern, Monsties genannt, wird man dann gemeinsam in rundenbasierte Gefechte ziehen können. Die drei Hauptattacken-Typen (Leistung, Geschwindigkeit und Technik) aus Monster Hunter Stories werden bleiben. Zusätzlich muss man den richtigen Waffentyp, das richtige Element und die richtigen Fertigkeiten auswählen und einsetzen, um schwerere Kämpfe schaffen zu können.