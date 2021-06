Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Demo für PC und Switch angekündigt

Auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ab 53,99€ bei vorbestellen ) war ein Bestandteil der E3-Show von Capcom. Im Zuge der Veranstaltung wurde eine Demo des Monster-Hunter-Rollenspiels angekündigt. Sie wird am 25. Juni für Switch und am 9. Juli für PC via Steam erscheinen . In dieser Probeversion kann man einen eigenen Rider erstellen, den Auftakt spielen und einige Monsties kennenlernen können. Die Spielstände aus der Demo können ab Release (9. Juli) in das Hauptspiel übernommen werden. Des Weiteren bestätigte der Publisher, dass die Drachenältesten Kushala Daora und Teostra als wiederkehrende Monster zurückkehren werden. Capcom : "Im handlungsbasierten Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin können Spieler als unerfahrene Monsterreiter:in Abenteuer erleben, zu neuen Orten reisen und sich in epischen Quests prächtiger Monsties annehmen, um ihrer Bestimmung zu folgen und die Welt vor den 'Wings of Ruin' zu bewahren. Im neunen Trailer wird weiter auf die Geschichte eingegangen und das Schicksal des legendären Monsterreiters Red sowie der Ursprung des Monsters Ausmerzflügel-Ratha beleuchtet. (...) Zusätzlich bringen wir kurz nach offiziellem Release den Palamute aus Monster Hunter Rise als spielbares Monstie ins Spiel. Dieses kostenlose Update wird am 15. Juli durchgeführt."Letztes aktuelles Video: Trailer 5