Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Intro: Capcom zeigt die Anfangssequenz

Capcom hat die Anfangssequenz aus Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ab 53,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht (siehe unten). Das Spiel wird englische Sprachausgabe und deutsche Texte bieten."Ein neues Abenteuer erwartet dich in diesem zweiten Teil der rundenbasierten RPG-Serie im Monster-Hunter-Universum! Werde zum Rider und schließe dich mit freundlich gesinnten Monstern, Monsties genannt, zusammen, um gemeinsam zu kämpfen und eine epische Geschichte zu erleben. Du bist der Enkel von Red, einem legendären Rider. Die Geschichte beginnt mit einer schicksalhaften Begegnung: Du triffst auf Ena, ein Wyverianer-Mädchen, dem ein Ei anvertraut wurde, aus dem ein legendärer Rathalos schlüpfen könnte. Dieser wäre in der Lage, alles zu verwüsten, wenn er seiner zerstörerischen Bestimmung folgt", schreibt der Publisher.Am 25. Juni (Switch) und am 9. Juli (PC via Steam) wird eine Demo-Version von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheinen. In dieser Probeversion kann man einen eigenen Rider erstellen, den Auftakt spielen und einige Monsties kennenlernen können. Die Spielstände aus der Demo können in das Hauptspiel übernommen werden. Die Vollversion von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin wird am 9. Juli für PC und Switch veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Opening Cinematic