Disgaea 6: Defiance of Destiny: Features-Trailer gibt Einblicke in das Netherworld-Abenteuer

"Vom Grab zum Ruhm: Helfe Zed dabei, seinen Status zu verbessern, und fordere einen Gott der Zerstörung heraus. Treffe auf verrückte Charaktere, erkunde die chaotische Welt und entdecke die Kraft und Entschlossenheit, die in der familiären Bande steckt.

Unsterblich und unaufhaltsam: Erlebe over-the-top taktische Kämpfe mitsamt unglaublichen Spezialattacken und einer Vielzahl von verbündeten Charakteren, die zur Wahl stehen. Wenn die Dinge zu haarig werden, ist Super Reincanation ein idealer Weg, die Dinge erneut anzupacken.

Eine Netherworld für Jedermann: Spiel zu Hause, unterwegs oder wo auch immer! Einstellbare Gameplay-Features, etwa Auto, Retry und Replay, lassen neue und alte Spieler ihr Abenteuer individuell und nach Wunsch anpassen. Der Disgaea-Einstieg war noch nie einfacher!"

NIS America stellt einige Features von Disgaea 6: Defiance of Destiny ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) im folgenden Trailer näher vor und versucht einige Fragen zu beantworten. Was ist die Netherworld für ein Ort? Was hat es mit 'dood' auf sich und was ist eigentlich das maximale Level? Disgaea 6: Defiance of Destiny erscheint 2021 für die Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Features TrailerNIS America: "Im Mittelpunkt von Disgaea 6: Defiance of Destiny steht Zed, ein überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Gefahr ist im Verzug, als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht. Zed muss alle seine Kräfte sammeln! - seine einzigartige Fähigkeit Super Reincanation ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohner der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann."Features: