Ragnorium: Planeten-Wiederbesiedlungs-Simulation dringt in den Early Access vor

Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC) Screenshot - Ragnorium (PC)

Am 16. September 2020 haben der finnische Entwickler Vitali Kirpu ( Pixel Piracy ) und Publisher Devolver Digital die Planeten-Wiederbesiedlungs-Simulation Ragnorium im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie in ein bis zwei Jahren fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 42 Reviews positiv). Spielbeschreibung des Herstellers: "Ragnorium stellt Spielerinnen und Spieler vor die Aufgabe eine kleine Gruppe geklonter Kolonistinnen und Kolonisten auf ihrer Reise in die unwirtlichen Randgebiete des Weltalls anzuführen. Es gilt eine selbstversorgende Gesellschaft aufzubauen und gleichzeitig den kommende heiligen Kreuzzug zu überleben.Der Steam-Early-Access-Launch führt euch in die grundlegenden Spielmechaniken ein. Das umfasst das Klonen, das Vorbereiten und Beladen von Schiffen und das Bauen einer grundlegenden Kolonie mit einer großen Vielfalt an Materialien und Ausrüstungsgegenständen aus dem ersten technologischen Zeitalter. Zu späteren Zeitpunkten werden weitere technologische Zeitalter hinzukommen, die weitere Materialien und Ausrüstungsgegenstände mit sich bringen.Der Steam-Early-Access-Launch markiert den Anfang der Inhalts-Roadmap, die weitere Einheiten-Variationen, zusätzliche Planeten, Items, Ressourcen, Charaktere und Boss-Begegnungen umfasst. Der iterative Schaffensprozess des Entwicklers Vitali Kirpu ermöglicht es Ragnorium, schnell von Feedback und Anregungen der Community zu Mechaniken und der generellen Ausrichtung des Spiels zu profitieren - ein Vorgang, der in der privaten 'Earliest-Access-Phase' bereits Signifikante Veränderungen hervorbrachte."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer