Slap City: Party-Brawler prügelt sich aus dem Early Access

Am 17. September 2020 haben Ludosity ihren Party-Brawler Slap City für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam kostet der Download aktuell 16,79 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (derzeit sind 95 Prozent von 1.987 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Slap City ist ein schlankes Plattform-Fighter-Spiel mit Charakteren und Orten aus dem Ludosity-Universum! Schlagen Sie sich durch Mehrspieler-Modi wie Battle und Slap Ball, entweder lokal oder online, oder stellen Sie sich einer Reihe von Einzelspieler-Herausforderungen! Spielen Sie mit bis zu vier Spielern lokal oder online mit einer Vielzahl von Spielmodi, Optionen und computergesteuerten Gegnern oder spielen Sie online um Punkte in 1vs1 Ranglistenkämpfen. Speichern Sie Wiederholungen Ihrer schönsten Momente!Sie wollen eine Pause vom Kämpfen? Probieren Sie Slap Ball! (Hinweis: Es wird keine Pausen vom Kämpfen geben.) In diesem teambasierten Spielmodus schlagen die Spieler den Ball in den Korb des Gegners, um zu punkten. Je länger der Ball in der Luft bleibt, ohne den Boden zu berühren, desto mehr Punkte wird er wert sein, was tolle Spielzüge und Comebacks ermöglicht. Vergessen Sie nicht, sich in der Nähe Ihres Tores auszuruhen, um etwas Leben wiederherzustellen, oder jeder Treffer Ihres Gegners wird Sie quer über den Platz schicken!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer