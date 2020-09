Phasmophobia: Kooperativer Online-Horror für PC und VR dringt in den Early Access vor

Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Phasmophobia (HTCVive,OculusRift,PC-CDROM,ValveIndex,VirtualReality)

Am 18. September haben Kinetic Games ihren kooperativen Psycho-Horror Phasmophobia im Early Access veröffentlicht. Der voraussichtlich 2021 fertiggestellte Titel ist für bis zu vier Spieler ausgelegt und sowohl am PC als auch in VR via Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality spielbar. Außerdem wird Cross-Play zwischen VR- und Nicht-VR-Spielern unterstützt.Als Team geht man mit speziellen Kameras, Bewegungsmeldern und anderen Gerätschaften paranormalen Aktivitäten nach, die immer feindseliger werden. Auf Steam wird noch bis zum 25. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,43 Euro statt 11,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 202 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer