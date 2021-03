Phasmophobia: Update verleiht Geistern weitere Fähigkeiten

The main game has now been updated. The full patch notes can be found here - https://t.co/b6JjIjNrng #Phasmophobia



— Phasmophobia (@KineticGame) March 6, 2021

Kinetic Games hat für sein gruseliges und übernatürliches Detektivspiel Phasmophobia ein neues Update veröffentlicht. Und das hat es nach Angaben bei Eurogamer.net in sich: Die Entwickler wollen nicht nur die Stabilität der aktuellen Early-Access-Version deutlich verbessert haben, sondern man hat vor allem an der künstlichen Intelligent der Geister geschraubt und deren Fähigkeiten ausgebaut.So können sie ab sofort die Stimmen der Spieler hören und ihnen folgen. Zudem können Geister ab sofort Türen, Schränke und Schließfächer öffnen. In den Optionen zur Barrierefreiheit findet man außerdem die Option, den Ton von Stereo auf Mono umzuschalten, was Menschen mit Hörproblemen entgegen kommen soll.Eine komplette Übersicht zum Update gibt es bei Steam Im vergangenen November hatte Kinetic Games überlegt, den ursprünglichen Plan bei der Weiterentwicklung von Phasmophobia zu überdenken. Ursprünglich wollte man die Early-Access-Phase für das Spiel nur kurz halten, doch nach dem Überraschungserfolg scheint das Team jetzt höhere Ambitionen zu verfolgen und das Horror-Erlebnis noch weiter ausbauen zu wollen.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide