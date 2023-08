Phasmophobia: Das Horror-Game erscheint nun deutlich später für Playstation und Xbox als geplant

Phasmophobia: Konsolen-Version kommt erst Monate später als geplant

Das beliebte Geisterjäger-Gamesollte noch im August für Playstation und Xbox erscheinen. Doch nun verschiebt sich der: Als Begründung nennen die Entwickler Kinetic Games ein Feuer, das im Bürogebäude ausgebrochen war.Vor weniger als zwei Wochen erschien ein kostenloses Update für den Horror-Hit, das von Fans großes Lob erhielt. Allgemein ist Phasmophobia auf Steam in seiner gesamten Zeit zubewertet worden und erhält damit die Gesamtwertung „äußerst positiv“ auf Valves Plattform. Konsolen-Spieler müssen nun stark sein.Bereits 2020 startete die Geisterjagd in Phasmophobia im Early Access auf. Kurz vor seinem dritten Geburtstag sollte das Game auch Spieler auf Playstation und Xbox beglücken, doch Kinetic Games verschieben den Konsolen-Release.Grund dafür ist ein. In einem offiziellen Statement schreiben sie in einem Tweet: „Wegen eines Vorfalls mit Feuer in unserem Büro und unvorhergesehenen Problemen bei der Entwicklung, ist unsere Möglichkeit, das Spiel fertigzustellen und zu testen, stark eingeschränkt. Nach langer Überlegung, haben wir beschlossen, den Konsolen-Release zu verschieben, der ursprünglich für August geplant war“.Jetzt planen sie eine Veröffentlichung in der, wobei sie von einem „Special Launch“ sprechen. Was das genau ist, erklärt niemand – möglicherweise ein cooles Ingame-Event, um die Konsolen-Spieler wegen der verlorenen Zeit in Phasmophobia zu trösten. Sie selbst seien ebenfalls aufgeregt und freuen sich auf die Konsolen-Version der Geisterjagd.User unter dem Tweet reagieren verständnisvoll, sind aber dennoch enttäuscht. „Ich hatte mich so darauf gefreut, nächste Woche zu spielen, aber das ist verständlich. Hoffentlich geht es allen gut“, antwortet ein Nutzer namens ChrisWoopPhoenix. „Die Wartezeit ist es auf jeden Fall wert, wenn das bedeutet, dass das Spiel sauberer läuft“, ergänzt J_skills8.Konsolen-Fans müssen also noch bis Ende Oktober warten, um Phasmophobia auf Playstation und Xbox spielen zu können. Nun steht erstmal der Release des heiß erwarteten Weltraum-RPGs Starfield in den Startlöchern. Ein junger Mann aus Amerika hat versucht, physische Kopien des Spiels vor Release im Internet zu kaufen – das ging für ihn nicht allzu gut aus.