Phasmophobia: Roadmap für 2024 und Update zur Konsolenversion veröffentlicht

Wie steht es um die Konsolenversion?

Seit 2020 dürfen sich Geisterjäger inaustoben – aber nur im Early Access. An derwird fleißig geschraubt, allerdings könnte es selbst mit einemim neuen Jahr schwierig werden.Dies deutet zumindest Entwickler Kinetic Games in einem neuen Blogeintrag an, bei dem dievon Phasmophobia vorgestellt wird. Insgesamt sindgeplant, wobei das Team auf genauen Termine verzichtet. Schließlich kann es während der Entwicklung immer mal wieder zu Verzögerungen kommen.Die neue Roadmap für Phasmophobia deckt laut Kinetic Games das Jahr 2024 und darüber hinaus ab – ein erstes Zeichen, dass das Horrorspiel noch lange nicht am Ende ist und auch zukünftig weiterhin neue Inhalte geplant sind. Los geht es aber erst einmal mit, die eine verbesserte Licht-Engine sowie eine Überarbeitung von einigen Gegenständen und den Shop verspricht.Anschließend folgtmit neuen Aufgaben, Belohnungen und einem neuen Gegenstand: Dem Sound-Recorder, mit dem ihr mutmaßlich Geräusche bestimmter Geister aufnehmen könnt.soll dann neue Spielermodelle und Animationen, sowie Möglichkeiten einführen, den eigenen Charakter stärker zu individualisieren. All das führt schlussendlich zur Version 1.0 und deminklusive neuen Geistermodellen, überarbeiteten Events, neuen Interaktionsmöglichkeiten und weiteren Features, die noch in Planung sind.Einenfür Version 1.0 gibt es nicht. Zuletzt hieß es vom Entwickler-Team, dass eine Veröffentlichung für Ende 2024 geplant sei, aber sich dies möglicherweise aufgrund von Features auch verschieben könnte. Es ist demnach nicht ganz unwahrscheinlich, dass Phasmophobia eventuell sogar erst 2025 die Early Access-Phase auf Steam verlassen wird.Immerhin: Zwischen den großen Updates will Kinetic Gamesveröffentlichen, die aber nicht weniger spannend sind. Unter anderem soll 2024 die, ein gruseliger alter Leuchtturm, erscheinen, sowie bestehende Maps überarbeitet werden. Darüber hinaus werden weitere Performanceverbesserungen und Bugfixes versprochen.Ebenfalls ein Thema für 2024 ist die schon länger geplante, aber erst. Für die gibt es weiterhin keinen neuen Releasetermin, aber im Entwicklerupdate heißt es, dass mit Hochdruck an einergearbeitet wird. Immerhin eine gute Sache, so das Entwicklerteam, habe die Verschiebung: Konsolenspieler werden die aktuellste Version von Phasmophobia erhalten, die bereits den neuen Shop, die verbesserte Levelerfahrung und mehr umfassen wird.Nur wann? Das bleibt vollständig offen. Die Konsolenversion von Phasmophobia sollist., verraten wir euch an anderer Stelle.