Highly Likely: Surreale Tragikkomödie beendet den Early Access

Am 18. September 2020 haben Mikola Games ihr 2D-Adventure Highly Likely für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 27. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,47 Euro statt 13,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent von 101 Reviews positiv).Highly Likely sei von der Prohibition in den USA inspiriert, spiele aber auf einem ukrainischen Bauernhof nahe der polnischen Grenze, wo Protagonist Mikola eine Öl-Pipeline anzapft, um eine illegale Schnappsbrennerei zu betreiben. Die Macher versprechen eine Tragikkomödie in sechs Akten mit 23 handgemalten Schauplätzen, über 30 Charakteren und mehr als fünf Stunden Spielzeit.Letztes aktuelles Video: Trailer