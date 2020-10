MXGP 2020: Spielszenen-Video: Tony Cairoli mit seiner KTM auf einer Motocross-Piste

Milestone hat das erste Spielszenen-Video aus MXGP 2020 ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Im Trailer fährt Tony Cairoli mit seiner KTM auf dem britischen Matterley Basin. Von der sechsten Position aus startend, arbeitet er sich durch das Feld und kämpft mit Jeffrey Herlings schließlich um den Sieg. MXGP 2020 wird am 10. Dezember für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox One erscheinen. Von einer Umsetzung für die Xbox Series X|S war nicht die Rede.Folgende Features (Auswahl) hebt der Publisher hervor: "Mit MXGP 2020 können Spieler die komplette Action der aktuellen MXGP-Saison, bestehend aus 68 Fahrern der MXGP und MX2 sowie 19 offiziellen Strecken, direkt ins eigene Wohnzimmer holen. Als Rookie können sie ihren Weg zum Ruhm frei bestimmen: Entweder sie treten einem der offiziellen Teams bei, oder sie erstellen ihr eigenes. (...) Der Track-Editor ist zurück: Verbessert und mit einer Reihe neuer Möglichkeiten für die Spieler. Dank des neuen Heightmap-Features können Spieler die Kernelemente der echten MX-Tracks in das Spiel einbauen - Teilstrecken, die bekanntermaßen oft über Hügel oder Berge geführt werden. (...) Eines der beliebtes Features kehrt in MXGP 2020 ebenfalls zurück: Der Playground-Modus, mit dem Spieler frei umher fahren können und alleine oder mit Freunden ihre Fahrkünste auf eine harte Probe stellen. Die Umgebung der Playgrounds ist von einer norwegischen Fjord-Region inspiriert."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer