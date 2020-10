MXGP 2020: Motocross-Spiel erscheint ein wenig später und auf der PS5 erst Anfang 2021

Nicht nur Cyberpunks brauchen derzeit etwas länger; auch das Motocross-Rennspiel MXGP 2020 ab 69,98€ bei vorbestellen ) hat es erwischt. Wie der italienische Hersteller Milestone berichtet, hat das Spiel ein neues Veröffentlichungsdatum erhalten. Der kommende Teil der Motocross-Franchise erscheint erst am 16. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PC.Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 10. Dezember geplant. Auf der PlayStation 5 erscheint der Titel erst am 14. Januar 2021, so die Pressemitteilung:"Entwickler & Publisher Milestone arbeitet mit Hochdruck und Leidenschaft an der Veröffentlichung von MXGP 2020. Die aktuelle Situation und die damit verbundenen Herausforderungen machten Anpassungen im Veröffentlichungsplan allerdings unausweichlich. Das Team möchte mit der Verschiebung des Release-Termins sicherstellen, dass Fans auf allen Plattformen das bestmögliche Spielerlebnis geboten werden kann."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer