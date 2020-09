Animal Rescue: Tier-Rettung startet Ende 2021 auf PC und Konsolen

Features (laut Hersteller):

"Retten und Behandeln von Tieren

variationsreiche Rettungsmissionen;

viele Tierspezies, die auf Hilfe warten;

Naturkatastrophen (wie Hurricanes, Überflutungen und Brände);

Schauplätze in verschiedenen Erdteilen;

Feld-Lazarette für Tiere und Offroad-Vehikel;

dynamisches Wettersystem."

Wer schon immer davon geträumt hat, als Veterinär um die Welt zu reisen, um Tiere zu retten und Naturkatastrophen vom Hurricane über Brände bis hin zu Überschwemmungen zu trotzen, sollte vielleicht das frisch angekündigte Animal Rescue von Ultimate Games S.A. im Auge behalten. Neben dem PC (via Steam) soll die Mischung aus Abenteuer, Simulation und Survival im viertel Quartal 2021 auch für nahezu alle Konsolen-Plattformen erscheinen. Neben PS4, Xbox One und Switch soll die Tier-Rettung auch für die kommenden Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X angeboten werden.Klingt nach einem Spiel, das eventuell auch Rayman-Schöpfer Michel Ancel gefallen könnte, der seinen Job bei Ubisoft bekanntermaßen an den Nagel hängt , um sich zukünftig in der realen Welt voll und ganz dem Tierschutz zu widmen.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer