Blind Fate: Edo no Yami: Cyber-Samurai-Action der HyperParasite-Macher

Troglobytes Games ( HyperParasite ) und 101XP haben den Cyberpunk-Plattformer Blind Fate: Edo no Yami angekündigt, der 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle des blinden Cyber-Samurai Yami, der in einer alternativen Edo-Epoche mit Katana und Handkanone Aufträge für seinen Shogun erfüllt, während er gegen bizarre Roboterwesen und Monster der japanischen Folklore kämpft. Schleichpassagen, bei denen man seine Ziele anhand von Geräuschen, Erschütterungen und Hitzeabsonderungen ausfindig macht, stehen ebenfalls auf dem Programm. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer