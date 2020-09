Ocean's Heart: Action-Rollenspiel im Pixelart-Stil für PC angekündigt

Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC) Screenshot - Ocean's Heart (PC)

Max Mraz, der Entwickler des Zelda-ähnlichen Bloodborne -Tributs Yarntown , und Publishing-Partner Nordcurrent haben das 2D-Action-Rollenspiel Ocean's Heart angekündigt, das im Frühjahr 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man es bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Inhalt schreiben die Macher: "Schlüpfe in die Rolle von Tilia, einer jungen Frau auf der Suche nach ihrem Vater und ihrer besten Freundin, welche vom grausamen Piraten Schwarzbart entführt wurden, und erkunde eine detailreiche und liebevolle Welt voller Geheimnisse, die sich in nebeligen Wäldern, auf einsamen Berggipfeln und in Salzwassersümpfen verbergen. Während sie der Spur ihrer Lieben durch die Ruinen eines einst überfluteten Königreichs folgt, bereist Tilia eine ausgedehnte Wildnis, in der sie mächtige Artefakte entdecken, Piratenverschwörungen aufdecken, über das Meer segeln und mit den verschiedensten Waffen und uralter Magie gegen schreckliche Monster kämpfen wird.In jedem Bereich in Ocean's Heart tummeln sich einzigartige und bedeutungsvolle Nebenaufgaben, fesselnde Geheimnisse und Gefahren, und eine gute Portion Humor darf natürlich auch nicht fehlen. Tilia muss auf ihrer Reise die verschiedensten Gegenstände sammeln, um Tränke zu brauen, ihre Waffen zu verbessern und ihr stets wachsendes Arsenal zu erweitern, was ihre Künste im Kampf gegen starke Gegner und die Überlebenschancen in tödlichen Gewölben enorm erhöht.""Ocean's Heart lehnt sich an die fesselnden Adventure-RPGs der 90er-Jahre an, die so viele von uns in unserer Kindheit und Jugend begleitet haben. Aber die Geschichte ist ein wenig verschlungener als die der alten Klassiker", so ArtÅ«ras Surgutanovas, Marketingleiter von Nordcurrent. "Das Spiel würdigt die Großartigkeit der Originale, steht aber mit den vielen Nebenaufgaben, Rätseln, Verbesserungen, Bossen und Verliesen modernen Titeln trotzdem in nichts nach. Wenn du dich mal wieder nach einem guten alten Action-RPG oder einem Action-Adventure sehnst, in dem die Erkundung der Welt im Vordergrund steht, ist Ocean's Heart das perfekte Spiel für dich!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer