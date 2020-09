Seed of Life: Dystopisches Sci-Fi-Abenteuer für PC im Anmarsch

Besonderer Artstyle trifft zeitgemäße Grafik: Spieler erforschen eine atemberaubende Sci-Fi-Welt in einer dystopischen Zukunft. Im einzigartigen Artstyle von Seed of Life treffen grelle Farben auf komplette Dunkelheit.

Eine emotionale Reise: Seed of Life ist ein Story-basiertes Spiel mit einer dramatischen, fesselnden Geschichte voller Mysterien, welche die Spieler neugierig und gespannt auf weitere Entdeckungen macht.

Fokus auf Gameplay: Das Abenteuer ist vollgepackt mit RPG-Elementen, Rätseln und gefährlichen Kreaturen. Talisman-Kapseln gewähren neue Fähigkeiten. Lumium wird für Upgrades benötigt. Items können genutzt werden, um der Schwerkraft zu trotzen und verschiedene Herausforderungen zu bewältigen.

Schleichen und Kämpfen: Spieler müssen den Schatten der Numarianer entkommen, die das Land überrennen, um das übrige Lumium zu finden.

Eine Welt zum Entdecken: Spieler tauchen in eine wunderschöne, labyrinthartige Semi-Open-World ein, die das Können auf die Probe stellt und in der hinter jeder Ecke Geheimnisse und Herausforderungen lauern. Es gilt sich durch gefährliche Pfade zu navigieren, Aufgaben zu lösen und besondere Orte zu entdecken - die Welt bietet immer etwas Neues zum Enthüllen.

MadLightStudio und Leonardo Interactive haben das Third-Person-Action-Adventure Seed of Life angekündigt, das 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den nach eigenen Angaben von Tomb Raider Journey sowie Ori and the Will of the Wisps inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Inhalt heißt es von den Machern: "In der Rolle von Cora müssen Spieler in der schönen, dystopischen Semi-Open-World, die von seltsamen Wesen überrannt wurde, ein mysteriöses Gerät namens Seed finden, um das Leben des Planeten wiederherzustellen.Spieler halten Ausschau nach dem Licht und navigieren dabei durch eine labyrinthartige Welt, stoßen auf Kapseln und lernen spezielle Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, den Gesetzen der Natur zu trotzen. Mit Hilfe des knuddeligen Alien-Assistenten Nar gelingt es Cora, herausfordernde Puzzles zu lösen und immer gefährlichere Eindringlinge zu stürzen, um ihre Welt zu retten.""Wir können es kaum erwarten, dass unsere Plattformer- und Action-Adventure-Fans nächstes Jahr ihre Reise in der Welt von Lumia starten", so Daniele Falcone, General Manager von Publisher Leonardo Interactive. "Wir arbeiten unermüdlich daran, unser wundervolles Universum mit faszinierenden Mysterien, coolen Fähigkeiten und phantasievollen Außerirdischen zum Leben zu erwecken."Als Haupt-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer