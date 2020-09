Pendragon: Narratives Strategiespiel der Sorcery!-Macher veröffentlicht

Pendragon ist ein im Jahr 673 verortetes, rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem jeder Zug die Erzählung vorantreiben und jeder Story-Twist neue spielerische Möglichkeiten eröffnen soll: Camelot ist gefallen, Sir Mordred hat die Geimeinschaft der Tafelrunde zerbrochen und König Artus zieht in seine letzte Schlacht. Man muss entscheiden, wann man Mut beweisen oder Vorsicht walten lassen will und wen man gegebenenfalls zu opfern bereit ist, so die Entwickler.Neben schweren Entscheidungen werden ein einfaches, aber hoch strategisches Rundenkampfsystem, bei dem die Positionierung entscheidend sei, sowie ein dank zufallsgenerierter Inhalte grenzenloser Wiederspielwert versprochen. Ob inkle nach den Gold-Auszeichnungen für Sorcery! (zum Test ) und Heaven's Vault (zum Test ) sowie den Platin-Awards für Sorcery! 2 (zum Test ), Sorcery! 3 (zum Test ), Sorcery! 4 (zum Test ) und 80 Days (zum Test ) auch mit Pendragon begeistern kann, wird Jörg demnächst im Test klären.