Dreamhaven: Neues Studio von Mike Morhaime gegründet - mit vielen Ex-Blizzard-Mitarbeitern

Mit Dreamhaven ist ein neues Spiele-Studio angekündigt worden, das von Mike Morhaime und mehreren "Spiele-Veteranen" gegründet wurde, die vorher vornehmlich bei Blizzard Entertainment gearbeitet hatten. Neben dem übergeordneten Unternehmen (Dreamhaven) sind noch zwei weitere Studios angekündigt worden: Moonshot und Secret Door. Das Team von Dreamhaven will Entwickler dabei unterstützen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und originelle Spielerlebnisse zu schaffen, die "bedeutungsvolle Verbindungen zwischen den Spielern fördern.""Ich freue mich darauf, mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, denen Spiele und ihre Communites sehr am Herzen liegen. Ich habe immer an die Kraft der Spiele geglaubt, Menschen unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihren Grenzen zusammenzubringen. Mit Dreamhaven freuen wir uns darauf, neue Erfahrungen zu schaffen und diese mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen", so CEO Morhaime. Mike Morhaime gehörte zu den Mitbegründern von Blizzard Entertainment und leitete das Unternehmen bis Oktober 2018.Bei Moonshot Games arbeiten u.a. Jason Chayes, Dustin Browder und Ben Thompson. Jason Chayes war Executive Producer bei Blizzard Entertainment und leitete das Hearthstone-Team, vorher war er Senior Director bei Electronic Arts. Dustin Browder war Game Director von StarCraft 2, Heroes of the Storm, Command & Conquer und Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde. Ben Thompson war Creative Director von Hearthstone und Art Director des World of WarCraft Trading Card Games.Zu Secret Door gehören Chris Sigaty, Alan Dabiri und Eric Dodds. Sigaty war Executive Producer von Hearthstone, StarCraft 2 und Heroes of the Storm - sowie Lead Producer von WarCraft 3. Dodds war Game Director von Hearthstone und Game Designer bei World of WarCraft und StarCraft. Dabiri fungierte als Technical Director und Game Director u.a. an WarCraft 4, StarCraft 2 und Heroes of the Storm.