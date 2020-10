Skapp: Smartphone-basiertes Skateboard-Spiel sucht Unterstützung auf Kickstarter

Am 27. Oktober 2020 haben Bound Games eine Kickstarter-Kampagne für ihr smartphone-basiertes Skateboard-Spiel Skapp lanciert, das im Rahmen von PlayStation Talents entstanden ist und 2021 für PlayStation 4 und PC (Steam) sowie 2022 für Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Die Kampagne endet am 26. November und das Finanzierungsziel liegt bei 15.000 Euro. Aktuell haben 48 Unterstützer 1.800 Euro zugesagt.In Skapp wollen die spanischen Entwickler die Gyroskop-Funktion und den Beschleunigungssensor von iOS- und Android-basierten Smartphones nutzen, um sie in Echtzeit auf das Skateboard im Spiel zu übertragen. Dadurch soll das Board genau dieselben Bewegungen machen, die man mit dem Handy vorgibt. Alternativ soll man auch vorhandene Controller-Sensoren zum Spielen nutzen können. Darüber hinaus versprechen die Macher einen Story-Modus, einen Free-Skate-Modus, Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen sowie authentische Marken und Skateboard-Kultur.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer