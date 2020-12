When The Past Was Around: Emotionales Rätselabenteuer für Switch erschienen

Am 15. Dezember 2020 haben Mojiken Studio ( A Space for the Unbound ) und Toge Productions das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Puzzle-Adventure When The Past Was Around auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download im eShop kostet 8,49 Euro. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen am 17. bzw. 18. Dezember folgen. Für Interessierte ist auf Steam außerdem ein kostenloser Prolog erhältlich.Das narrative Rätselabenteuer aus der Feder von Brigitta Rena ( A Raven Monologue und She And The Light Bearer ) ist laut Spielbeschreibung ein Point'n'Click-Adventure, das "von Liebe, Bewältigen, Loslassen und der Freude und dem Schmerz von allem handelt, was damit zusammenhängt. Erzählt wird die Geschichte von Eda, einer jungen Frau Anfang 20. Wie jeder in ihrem Alter ist sie auf der Suche. Sie hat sich auf ihrem Weg verlaufen, ihre Träume zu verwirklichen. Sie hat sich auf dem Weg verlaufen, die Liebe zu finden. Bis sie die Eule trifft. Der Mann, der ihr hilft, ihre Leidenschaft zu entfachen, der Mann, der ihr hilft, den Funken in einer Beziehung zu finden - und auch der Mann, der ihr etwas über Liebeskummer beibringt.Das Spiel erzählt eine bittersüße Geschichte zwischen einem Mädchen und ihrem Liebhaber in einer surrealen Welt, die aus unzusammenhängenden Räumen aus Erinnerungen und Zeit besteht. Mit jedem gesammelten Hinweis, gelöstem Rätsel und jeder geöffneter Tür findet das Mädchen ihren Weg und enträtselt die Geheimnisse zwischen ihr und ihrem Geliebten. Geheimnisse, die ihr vertraut waren."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC