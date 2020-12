Among Us: Frisch angekündigte Switch-Umsetzung erscheint heute

Das vor allem bei Streamern extrem populäre Partyspiel Among Us soll noch heute für Nintendo Switch erscheinen - das wurde in Nintendos heutigem Indie-World-Stream verkündet. Dementsprechend findet sich schon eine passende Store-Seite im eShop - allerdings noch ohne Preis. Auf Steam etwa ist der Titel für 3,99 Euro erhältlich. Das Spiel von Entwickler und Publisher Innersloth dreht sich um Teamwork und Verrat, kann mit vier bis zehn Spielern online oder lokal gespielt werden (lokal z.B. via Android und iOS, Online-Crossplay wird laut Steam auf den bisherigen Plattformen ebenfalls unterstützt). Es versetzt die Teilnehmer auf ein Raumschiff. Letzteres muss repariert werden, wobei ein Spieler oder gleich mehrere Personen die Mission aktiv sabotieren wollen.Das Original ist bereits im November 2018 veröffentlicht worden, gewann aber erst kürzlich an Beliebtheit. Die Entwickler sind überwältigt von dem Erfolg und haben u.a. die Entwicklung des Nachfolgers erstmal eingestellt, um sich weiter um das aktuelle Spiel kümmern zu können.Während die deutsche Store-Seite noch mit Infomationen geizt, ist auf der US-Produktseite schon zu sehen, dass fürs Online-Spiel ein Abo von Nintendo Switch Online benötigt wird.