Among Us: Partyspiel startet im Xbox Game Pass für PC und 2021 auch auf Xbox One und Xbox Series X|S

Nach dem Überraschungsstart auf Nintendo Switch (wir berichteten ) wird das populäre Partyspiel Among Us 2021 auch für Xbox One, Xbox Series X|S sowie Xbox Game Pass (Ultimate) erscheinen, wie Microsoft via Xbox Wire bekannt gibt . Besitzer des Xbox Game Pass für PC können den Titel sogar schon jetzt ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Ansonsten ist der Download via Microsoft Store noch bis Ende des Jahres für 3,99 Euro statt 4,99 Euro möglich. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews nach wie vor "äußerst positiv" sind, werden ebenfalls 3,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele mit 4–10 Spielern online oder im lokalen WLAN und versuche, dein Raumschiff zum Abflug vorzubereiten. Doch pass gut auf, denn einer oder mehrere zufällig bestimmte Spieler der Besatzung sind Verräter und wollen alle umbringen! Ursprünglich war dies als Partyspiel gedacht, daher empfehlen wir, es bei einer LAN-Party mit Freunden oder online und mit aktiviertem Voice-Chat zu spielen. Mit Cross-Platform-Play zwischen Mobil- und PC-Versionen."Letztes aktuelles Video: Steam Release Trailer