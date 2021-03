Among Us: Veröffentlichung der Airship-Karte datiert

Innersloth hat einen Veröffentlichungstermin für die vierte Karte von Among Us parat: Wie Eurogamer.net berichtet, soll "Airship" am 31. März auf allen Plattformen erscheinen. Inspiriert von der hauseigenen Henry Stickmin Collection warten neue Räume, weitere Aufgaben und zusätzliche Fortbewegungsmöglichkeiten, darunter Leitern. Zudem sollen Spieler die Wahl haben, in welchem der Räume das Katz- und Mausspiel beginnen soll.Zusammen mit der neuen Karte wird man am 31. März außerdem ein neues Kontosystem einführen. Es soll dazu dienen, die Werkzeuge für die Moderation und zum Melden zu verbessern."Es wäre falsch, eine neue Karte zu veröffentlichen, gehypt zu werden und so zu tun, als gäbe es keine Probleme mit toxischem Verhalten", meint InnerSloth. "Also müssen diese beiden Dinge gleichzeitig erscheinen."Letztes aktuelles Video: Steam Release Trailer