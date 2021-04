Among Us: Airship-Update abgehoben und Ausblick auf die Zukunftspläne

Für Among Us ist das Airship-Update mit einem neuen Schauplatz veröffentlicht worden. Die vierte und bisher größte Karte spielt auf einem Luftschiff - und abermals stellt sich die Frage: Wer ist ein normales Crewmitglied und wer ist der Verräter? Auf dem Luftschiff gilt es neue Aufgaben zu erfüllen, z.B. die Juwelen zu polieren oder sich um den Müll kümmern. Zudem können die Spieler wählen, in welchem der Räume das Katz- und Mausspiel beginnen soll. Leitern und bewegliche Plattformen sollen außerdem die Bewegungsmöglichkeiten erweitern. Das Change-Log findet ihr hier Mit dem Airship-Update sind auch die Spielerzahlen der PC-Version auf Steam wieder gestiegen - gleiches gilt für die Zuschauerzahlen auf Twitch (Quelle: SteamDB ). Dennoch ist das Spiel noch weit von seiner enormen Popularität von September bis November 2020 entfernt.Die nächsten Pläne für Among Us sind eine Überarbeitung des Grafikstils (klarere Linien, Vereinfachung des Animationsprozesses), größere Lobbys für bis zu 15 Spieler pro Partie, mehr Transparenz bei der Entwicklung und weitere Updates.Letztes aktuelles Video: The Airship Update