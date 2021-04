Among Us: Hinterhältiges Partyspiel mit exklusiven Ratchet-&-Clank-Inhalten auf PlayStation-Kurs

Das hinterlistige Partyspiel Among Us von Innersloth (zum Test ) wird 2021 auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen, wie im Rahmen von Sonys aktueller State-of-Play-Präsentation bekannt wurde - und zwar mit exklusiven Ratchet-&-Clank-Inhalten (Skin, Hut und Pet) sowie Crossplay. Dazu heißt es auf dem PlayStation Blog : "Among Us wurde ursprünglich als kleines, lokales Spiel für Mobilgeräte auf den Markt gebracht und wir sind so begeistert, wie weit es inzwischen gekommen ist. Jetzt freuen wir uns noch mehr darauf, dass es für PlayStation erhältlich sein wird! Wahhh?! Wir können es kaum erwarten, dass noch mehr Spieler unserer Raumcrew beitreten ... und vielleicht können wir einige dieser Spieler rauskegeln. Da alle 4 Karten - von Skeld bis zum Airship - für das Spiel verfügbar sind, dürft Ihr euch auf jede Menge chaotischen Spielspaß freuen.Unser Spiel basierte zum Teil auf einem Spiel, das einer unserer Mitbegründer, Marcus, als Kind gespielt hat. Dabei zog man Rollenkarten und streifte ziellos durch ein Haus, während eine andere Person heimlich Spieler 'tötete', indem sie mit dem Finger über deren Hals strich. Marcus gefiel vor allem die Idee, dass jemand versucht, unter den anderen unbemerkt zu bleiben. Diese Kernidee ist bei Among Us noch vorhanden, aber wir wollten die Notwendigkeit eines interessanten Hauses als Spielort und des langweiligen Umherwanderns verringern: Deshalb spielt die Handlung jetzt im Weltall und Aufgaben müssen erledigt werden. Das Spiel wurde einer Vielzahl von Designänderungen unterzogen, um es dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Wir freuen uns, dass es bei so vielen von euch so gut angekommen ist."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 PS5