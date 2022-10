Among Us: VR-Version des Multiplayer-Phänomens hat einen Release-Termin

Among Us: Das steckt in der VR-Version des Erfolgsindies





suit up, Crewmates! Impostors are on the loose starting November 10 pic.twitter.com/iD5EoeAPwj



— Among Us VR ✨ AVAILABLE NOVEMBER 10 ✨ (@AmongUsVR) October 11, 2022

Wie funktioniert Among Us?

Wer gerne lügt, betrügt und hinterrücks seine Crewmitglieder ins Jenseits oder die Hochstapler ins All befördert, der kann das dank Among Us VR bald auch aus der Ego-Perspektive tun.Die VR-Version von Internet-Hit und Streaming-Sensation Among Us ist zwar schon auf den Game Awards 2021 angekündigt worden, bekam nun aber endlich einen konkreten Release-Termin spendiert. Ab dem 10. November könnt ihr daher nun so immersiv wie nie zuvor eure Freunde aufs Kreuz legen.Rein spielerisch erwartet euch auch in der VR-Version zwar das klassische Among Us-Erlebnis, ihr lauft aber eben ein- oder zweihändig und in der Ego-Perspektive durch die Raumstation. Die farbenfrohen Crewmitglieder haben beim Sprung in die virtuelle Realität 3D-Cell-Shading-Modelle erhalten und auch die Umgebung wurde natürlich optisch angepasst.Darüber hinaus spendieren euch die Entwickler von Schell Games aber noch ein paar weitere Neuerungen: So bietet die VR-Version zusätzlich zum Quick Chat einen Voice-Chat (Proximity-Chat) innerhalb des Spiels und einige neue VR-Spiele.Außerdem ist volle Crossplay-Unterstützung angesagt, eure Truppe kann also verschiedene VR-Headsets nutzen und trotzdem zusammenspielen. Mit dem vollumfänglichen VR-Modus und den neuen Features ist auch der etwas teurere Preis zu verschmerzen: Im Gegensatz zu seiner Vorlage kostet Among Us VR nämlich nicht nur 3,99 Euro, sondern 9,99 Euro.Was das Kern-Gameplay angeht, unterscheidet sich die VR-Version von Among Us natürlich nicht von der normalen Vorlage: Mit bis zu 10 Spielern schlüpft in die Rollen der knuffigen Crewmitglieder und versucht, die vielen Baustellen eures Raumschiffs in den Griff zu kriegen. Währenddessen mimen ein bis drei Spieler die Hochstapler, die Reparaturen sabotieren und die Crewmitglieder umbringen.Um die Hochstapler aufzuspüren, haltet ihr regelmäßig Notfalltreffen ab, diskutiert und wählt schließlich, welchen der Crewmitglieder ihr für einen Betrüger haltet. Wurden alle Hochstapler identifiziert und ins Weltall gespuckt, gewinnen die ehrlichen Crewmitglieder.Die fiesen Fälschungen müssen hingegen genug Crewmitglieder um die Ecke bringen, um die Runde für sich zu entscheiden. Welche der beiden Parteien schlussendlich im Weltraum überlebt, entscheidet sich ab dem 10. November, wenn Among Us VR für Steam und Meta Quest erscheint.