Among Us: Spannender Spielmodus auf den Game Awards 2022 vorgestellt

Among Us: Hide N Seek im neuen Trailer vorgestellt

Entwickler Innersloth nutzt die Gunst der Stunde und stellt auf den Game Awards 2022 einen neuen Spielmodus für seinen Indie-Hit Among Us vor. Diesen zeigt man uns nun im neuen Trailer.Konkret handelt es sich um ein fesselndes Versteckspiel, bei dem es etwas flotter zugehen soll, als es gewohntermaßen in Among Us der Fall sein dürfte.Der Hide N Seek-Modus verleiht der intrigenreichen Indie-Sensation, die mittlerweile sogar zu einem Trend in der Kunst-Community avanciert ist , einen völlig neuen Twist: Einer der sonst eher niedlichen Crewmates mutiert zu einem bisswütigen Bordmitglied, das mit einem Zylinder auf dem Kopf und seinen scharfen Zähnen bewaffnet durch das Raumschiff flitzt und dem Rest der Besatzung die Hölle heiß macht.Seinem Blutdurst sind dabei, im Gegensatz zur klassischen Variante, in dem er von einem Kill Cooldown eingeschränkt wird, keine Grenzen gesetzt. So kommt es, dass ihr euch in der Rolle des Monsters so richtig austoben könnt, während ihr als Crew-Mitglied beim Erledigen eurer Aufgaben nicht nur flinke Finger beweisen müsst, sondern auch noch regelmäßig gezwungen seid, die Beine in die Hand zu nehmen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 PS5